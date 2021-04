VIDEO | Kehakeeleekspert prints Philipi ärasaatmisest: Elizabeth saatis üksi istudes sõnumi, et juhib riiki ja saab hakkama

Saatekülalise jaoks muudavad kehakeele lugemise lihtsaks kortsud. ”Silmad ja suu töötavd koos. Silmadest saan välja lugeda infot, kui inimesel on naturaalsed kortsud. Kortsud teevad näo, muidu oleks keha tuim ja eripära kaob ära,” rääkis Stahlman.

Kas praegune koroonaaeg on kehakeeleeksperdi töö keerulisemaks teinud? “Raskem on see, kui pean tegema tööd läbi arvutiekraani. Ühes ruumis näen emotsioone isegi maskiga,” lisas ta.

Naise sõnul prints Philipi ärasaatmistseremoonia külalistest palju välja lugeda ei saanud: “tseremoonia oli hästi korraldatud, aga Harry ja William ei vaadanud üksteise poole. Kõik käis etiketi järgi. See, et Elizabeth istus üksi, oli kindel avaldus, et ta juhib riiki. See oli kinnitus, et ta saab hakkama. Pärast tseremooniat oli võimalik nende kehakeelest rohkem välja lugeda, siis olid nad vabamad.”

Saatejuhtide kehakeele lugemine oli Stahlmani jaoks kerge ülesanne. ”Kehakeel on avalik, meil on õigus seda lugeda. Lugesin välja, et olete emotsionaalsed. Olete inimesed, kellega on kerge suhelda ja keda on lihtne lugeda. Kätega rääkimine tähendab maailmaga suhtlemist, nendel inimestel on teistega väga hea kontakti saada,” kommenteeris kehakeeleekspert.

Vaata täispikka intervjuud videost!