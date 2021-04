"Rannamaja"-Viktoria vägivaldsest ekspeikast: ta tegi mulle jõhkralt haiget

"Ühesõnaga megapaljud küsisid minu käest, kuidas ma sellist asja talusin ja üle elasin," lausub Viktoria ühes Instagrami storys. Enne seda ütleb keegi Viktoria jälgijatest naisele, et tal oli väga ilus ekspeika, mispeale Viktoria tõdeb, et ta oli väga toxic (mürgine, toksiline - toim.)

Juba järgmises storys räägib Viktoria: "Ma ütleks lihtsalt nii palju, et tol ajal, kui ma olin temaga koos, sõltusin ma hästi palju temast. Ja tal oli hästi palju võimu minu üle ning ta oli ka hästi hea manipuleerija. Ta tegi mulle tegelikult jõhkralt haiget. Ma veel siiamaani tulen sellest suhtest välja." Seepärast tunnistab Viktoria, et vaatab hetkel rahulikult ringi.

Pärast seda, kui Viktoria oli ekspeikat kritiseerivad videod üles pannud tunnistab ta, et ekspeika helistas talle oma venna konto alt ja ütles, et Viktoria on täishoor ja lits. "Kui ma neid storysid maha ei võta, siis ma olen kutu," lisab ta.