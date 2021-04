Vanameister Tom Jones avameelselt voodielust: Viagra on alati olemas

"Sex Bomb" laulja Tom Jones, kes saab selle aasta juunis 81, ütleb ravimite kasutamise teemal, et ravimite kasutamine pakub väikest abi siit ja sealt. Viagra on teadupoolest ravim, mida kasutatakse erektsioonihäirete raviks, et mehed suudaksid vahekorra ajal erektsiooni hoida.

Intervjuus ameerika koomiku Marc Maroniga uuris Tomilt: "Kuidas kõige muu tõukamisega töötab? Hästi?"

Tom jätkas: "Siiani on kõik hästi. Viagra on alati olemas. Natuke abi siit ja sealt ning siis on kõik hästi."

"Selles pole 80-aastaselt midagi häbiväärset. Sa pead tegema seda, mida õiges pead."

Tom on minevikus mitu korda oma seksuaalelust rääkinud, paljastades kord, kui ta enne armatsemist oma privaatse kehaosa Listerine'i kastis. 2015. aastal intervjuus ajalehele The Big Issue selgitas laulja, et see aitas enne asja kallale asumist kõik steriilseks muuta.

Ta ütles: "Ma kasutan Listerine'i veendumaks, et kõik sealpool on steriilne, nagu kirurg enne opi ... See on hea viis seda teha. Suuvesi pole mõeldud ainult kuristamiseks."

Tom lisas siiski, et seks pole elus kõige tähtsam. Kuigi Tom tunnistas, et ta "ei kahetse midagi", tundis ta, et meedia reaktsioon tema armuellule oli talle pettumuse valmistanud.

Tom ütles: "Sellest kõigest on nii palju räägitud, kuid see pole minu olemus."