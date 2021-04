Eelmisel aastal teatasid muusikafestivali Positivus korraldajad, et koroonaviiruse leviku tõttu jääb festival ära. Korraldajad tõdesid, et tegemist oli kõige raskema otsusega, mida nad festivali korraldamise ajaloos tegema on pidanud.

Loe edasi, millised on Positivuse peakorraldaja Girts Majors edasised plaanid ja kuidas on koroonaviiruse levik mõjutanud korraldajate tegemisi.