Kuninglik ekspert: Meghani ja Harry suhe ei kesta pikalt

Campbell, kes on kirjutanud raamatu "Meghan and Harry: the Real Story", väidab, et Meghani ja Harry suhe ei pea pikalt vastu. "Kui temast sai sussexi kuninglik hertsoginna, oli see väga paljudele vastuvõetamatu," lisab ta. Muu hulgas on ta raamatu autori sõnul reaalsustaju kaotanud.