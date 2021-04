VIDEO | Teresa Palmer käis Tallinna haiglas: paljud ei rääkinud inglise keelt

Teresa Palmeri puhul ei olnud tegu vaid lihtsa käiguga haiglasse. Kuna tal on viimasel kahe raseduse ajal olnud probleeme muu hulgas ka antikehadega, siis vajas ta täpsega spetsifikatsiooni arsti. Ja ta leidis selle tänu oma Eesti assistendile Janele.

"Kuidagi saime tõlkega hakkama. Mõtlesime ka, kas me jääme siia, kas me saame protseduuri tehtud, kas nad üldse teavad, miks me siin oleme. Lõpuks saime selle kõik neile ära seletatud."