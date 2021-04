Kui algselt arvati, et pere matriarhi ümbritsevad sünnipäeval tema kõige lähedasemad pereliikmed, siis nii see kahjuks ei ole. Los Angelesest vanaisa matustele Windsorisse sõitnud prints Harry sõitis tagasi oma uude koju, kus ootab viimaseid kuid rase Meghan. Ka Elizabethi vanim poeg Charles lahkus Inglismaalt 24 tundi pärast matuseid, et leinata üksi Walesis asuvas maakodus.