ABBA liige välistab nende eluajal filmi tegemise: meile ei meeldiks see mõte

Kuid ABBA Björn Ulvaeus on välistanud Elton Johni või Queeni stiilis elulooraamatu või -filmi tegemise - sest talle ei meeldi mõte, et keegi teda tema eluajal mängiks. Rootsi Eurovisiooni staarid on varem tutvustanud oma ulatuslikku muusikarepertuaari filmis Mamma Mia!

Nüüd ütleb Björn filmi kohta: "Ma ei usu, et me seda tegelikult tahaksime, ma tean kindlasti ise, et ma ei tahaks, et näitleja mind suurel ekraanil kehastaks. Ma arvan, et teised nõustuks minuga."