Ilmar Raag "Simpsonite" näitleja vabandusest: eestlastele ka ei meeldiks, kui nende üle nalja tehtaks

Aastaid poepidajale Apu Nahasapeemapetilonile hääle andnud Hank Azaria loobus sellest rollist ning teda asendab edaspidi vastavasse etnilisse gruppi kuuluv näitleja.

Eesti filmitegija Ilmar Raag leiab, et muutused on tavapärane osa. "Kõige olulisem asi on see, et ega vaatajat ju ei sunni keegi vaatama filmi, mis on tema jaoks valede inimeste poolt mängitud," ütles ta "Ringvaates".

Ta lisas, et "Simpsonite" puhul ärritas inimesi see, et India päritolu tegelast kujutas groteskselt ameeriklane, kel India juured puuduvad.

"Selle taga on ka arusaamine, et iga rahvas võib enda üle nalja teha, aga kui keegi teine teeb nalja, siis ikka toimub väike solvumine," sõnas Raag, lisades, et ka eestlastele ei meeldiks kui neid mõnes sarjas näiteks aeglastena kujutataks.

Samas tõdes ta, et rolli jaoks sobiva taustaga näitlejatel ehk näiteks tumedama nahaga ja aktsendiga kõnelevatel inimestel ongi tihti keerulisem tööd saada.

Hank Azaria andis juba eelmise aasta alguses teada, et on sunnitud Apule hääle andmisest loobuma. 55-aastane näitleja on tegelasena üles astunud juba 30 aastat, kuid selline töö ei ole kerge, vahendas Mirror. Indiast pärit Apud kehastanud Azari tunnistab, et pidevad rassismisüüdistused tegid lõpuks oma töö.

"Kõik, mida me praegu teame, on, et ma ei tee Apu häält enam," selgitas Azari. "Me tegime selle otsuse kõik koos ja olime ka kõik nõus. Kõigile tundus, et see on õige asi, mida teha."

Süüdistusi hakkas rohkem tulema peale 2017. aastal ilmunud dokumentaali, kus kirjeldati Apud kui probleemset stereotüüpset immigranti.

Aga Azari ei ole sugugi ainuke. Harry Shearer on järjekordne valge näitleja, kes annab ära oma rolli etniliselt teise rassi kuuluvale tegelaskujule.

Edaspidi kuuleb Dr. Julius Hibbetile häält andmas Kevin Michael Richardsoni, vahendab Hollywood Reporter.

Harry Shearer on "Simpsonite" sarja tuumosaline olnud juba selle algusest peale. Veebruaris eetris olnud episoodis "DiaryQueen" kuulis Sheareri häält Hibberti rollis viimast korda.

Alates 28. veebruari episoodist kuulis kummalise arsti rollis hoopis Richardsoni. Ta on tunnustatud häälnäitleja, kes on kaasa teinud enam kui 70 "Simpsonite" episoodis, aga ka sarjades nagu "Family Guy", "American Dad" ning "F Is for Family".