YouTube karistas alaealistele poistele seksisõnumeid saatnud sisuloojat

21-aastane James Charles tunnistas kuu alguses, et saatis kahele 16-aastasele poisile seksisõnumeid, sest pidas neid täisealisteks, kirjutas BBC.

YouTube kinnitas BBC-le, et 25 miljoni jälgijaga sisulooja on ajutiselt eemaldatud nende koostöö programmist. Selle programmi abil teenivad sisuloojad enda sissetulekut. Küll aga ei täpsustanud platvorm, kui kauaks Charles programmist välja jääb.

YouTube'i pressiesindaja viitas Charlesi väljaarvamisel sisuloojate vastutustundlikuse printsiibile: "Kui me näeme, et sisulooja platvormi sisene ja väline tegevus kahjustab meie kasutajaid, kogukonda, töötajaid või ökosüsteemi, võime me astuda samme, et kogukonda kaitsta."

Tegu on juba teise ettevõttega, mis enda suhted James Charlesiga ümber hindab.

Reedel teatasid Charles ja kosmeetikafirma Morphe koostöö lõpetamisest. Charles säutsus Twitteris oma 7,8 miljonile jälgijale, et ühiselt otsustati koostöö hingusele saata.

Aprilli alguses tunnistas meigi- ja kosmeetikateemalist sisu loov juutuuber James Charles, et saatis seksuaalselt värvikaid sõnumeid kahele 16-aastasele poisile.

"Ma saan täiesti aru oma käitumisest ja sellest, kuidas see vale on," tunnistas 21-aastane juutuuber 1. aprillil avaldatud videos, vahendas BBC.

Süüdistused James Charlesi käitumise osas tekkisid selle aasta alguses. Veebruaris süüdistas seesama alaealine poiss 25 miljoni jälgijaga sisuloojat peibutamises, aga Charles eitas seda. Ta ütles, et flirtis poisiga, kuna arvas, et ta on vähemalt 18 aastat vana.

Charles eitas pikka aega, et on midagi valesti teinud, aga neljapäevases videos pealkirjaga "Vastutan enda tegude eest" võttis ta süüdistused omaks.

Ta tunnistas, et on kaks intsidenti, üks eelmisest aastat ja teine hilisem, kus ta taipas, et isikud, kellega ta suhtleb, on alaealised.

"Neid vestlusi poleks pidanud toimuma," tunnistas Charles 14 minuti pikkuses videos. Sisulooja ütles, et ta oleks pidanud sotsiaalmeediast nad üles otsima ja nende vanused teada saama.

Charles ka vabandas poiste ees, öeldes, et teeb mõneks ajaks sotsiaalmeediast pausi, et end nendel teemadel harida.