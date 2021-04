Oxfordi ülikool asutas teatud tudengitele Walesi filmitähe nimelise fondi

Idee eesmärgiks on aidata neid õpilasi, kellel see rahalistel põhjustel võimalik poleks, vahendas BBC.

Plaani aitas arendada Jesuse kolledž koostöös Newportis sündinud, kuid Port Talbotis üleskasvanud Michael Sheeniga.

Toetuse saamiseks saab kandideerida 2021. aasta sügissemestrile. Kandidaate hinnatakse vahendite põhjal, põhiline kriteerium on leibkonna sissetuleku suurus.

Sheen sõnas: "Kust sa tuled ja milline on sinu rahaline seisukord, ei peaks olema talendikatele inimestele takistuseks saama abi ja enda võimeid arendada."

"Jesuse kolledžil on Walesiga olnud pikk ja viljakas suhe juba selle loomisest 1571. aastal, ning minu jaoks on suur au kasutada, mis iganes ressusse mul on, et aidata uelsi tudengeid, kellel on suur potentsiaal saada võimalused õppida nagu paljudel teistel."

"Ma loodan, et need rahalised vahendid mitte ei loo vaid võimalused tudengitel õppida, vaid aitavad mõista, mis on noortel uelslastel võimalus tulevikus saavutada."

Teiste tuntud inimeste hulgas, kes on samuti sarnased rahalised vahendid loonud või kelle järgi on nimetatud stipendium, on Laurence Olivier, biitel John Lennon, võitluskunstide meister Bruce Lee, Monty Pythoni legend Michael Palin, telesaatejuht David Letterman ja muusik Will.i.am.