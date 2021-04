KLÕPS | Ei ole võimalik! Eluohtliku haigusega võitlev Anastasia Zavorotnjuki tütar on täpselt oma ema nägu

Agressiivse ajuvähi vastu võitlev näitlejatar Anastasia Zavorotnjuk on kolme lapse ema, neist noorim on alles kolmeaastane, kuid ülejäänud kaks on juba täiskasvanud. Neist tuntuim on Anna Zavorotnjuk, kes on rõivabrändi D8 asutaja ja kaasomanik.