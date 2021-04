George Floydi tapmist filminud neiu kohtuotsuse järel: ma nutsin nii palju!

17-aastase Darnella Frazieri video, kus politseinik Derek Chauvin surub vahistades põlvega George Floydi kuklale, samal ajal, kui Floyd ütleb raskustega, et ei saa hingata, on nähtud terves maailmas ja oli kindlasti ka üheks asitõendiks kohtujuhtumi ajal.

TMZ kirjutas, et Chauvini võib nüüd ees oodata kuni 40 aasta pikkune vanglakaristus, ning Darnellal on selle üle vaid hea meel. "Ma nutsin nii palju. Viimasel tunnil peksis mu süda väga kõvasti. Olin ärevil, see käis mul üle pea. Aga teadmine, et ta on kõikides kuriteoepisoodides süüdi," kirjutas neiu.