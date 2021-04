Merylin Nau avaldas kolossaalse summa, mis ta aastas oma välimuse alla paneb

Tõsielustaari Instagrami storyst selgub, et aastas peab ta oma ilu eest tasuma 10 030 eurot. Sinna summa sisse lähevad igakuised kulutused nagu pediküür ja maniküür, kuid ka paar korda aastas kasutatavad teenused nagu juuksur ja kulmuhooldus. Igakuiselt kulutab Nau riietele 400 eurot ja ihupesu peale 150 eurot.

Seetõttu on tõsielustaar kindel, et mehed peaksid kohtingutel ise arve tasuma. "Järgmine kord, kui kutsud deidile, ja tahad arve pooleks teha, siis arvesta, et tulen karvaste jalgade, räsus juuste ja näritud küüntega," põrutab Nau, kes võiks vabalt ka vuntsid endale ette joonistada.