Koroonaskeptikust Ted Nugent andis positiivse proovi: ma ei saanud voodistki välja

Rokkstaar Ted Nugent andis esmaspäeval fännidele teada, et ta nakatus COVIDisse ning ei saa valude pärast voodistki välja. 72-aastane Nugent ütles Facebooki postitatud videos, et tal on viimased kümme päeva olnud gripilaadsed sümptomid ning ta arvas, et sureb, kirjutas NBC News.