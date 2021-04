Zac Efroni läks pruudist lahku: staarile löödi nuga selga eriti alatul moel

Hollywoodi staari ja ettekandja armusuhe sai alguse eelmise aasta juulis, kui Efron külastas restorani, kus neiu töötas. Näitleja otsustas isegi pikemaks ajaks Austraaliasse jääda, et oma uue väljavalituga koos elada.

Nüüd selgub, et Efronile löödi valusalt nuga selga. Daily Maili andmetel sai staar teada, et tema kindel väljavalitu on otsustanud osaleda suunamudijatele mõeldud tõsieluseriaalis "Byron Bae".

"Ta (Efron – toim) on hea inimene, kes lihtsalt otsib ehedat, normaalset ja kahe jalaga maa peal olevat partnerit," selgitas allikas, et algselt tundus Vanessa nagu ideaalne tüdruksõber. Viimasel ajal veetis paar koos aega Zaci loodusseriaali "Down to Eart" järgmise hooaja võttepäevadel.

Möödunud nädalal saatis staar Vanessa aga võttepaigast koju, kuid kõrvaltvaatajatele jäi mulje, et kuigi paar oli tülis, oli neil veel võimalus asjad sirgeks rääkida. Kui Zac sai teada, et Vanessa on aga tõsieluseriaali minemas, oli see tema jaoks viimane piisk karikas.