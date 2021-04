Mis juhtus? Raul Talmari asemele otsitakse välismaisesse õudusfilmi uut näitlejat

"Nagu ma aru saan, on see üks õudusfilm, kus preester peab tegelema eksortsisimiga ehk tegelase seest paha vaimu välja ajamisega. Seda ma siis proovisin teha," rääkis preestrit kehastav Talmar.

"Ma olen olnud mõningatel puhkudel reklaamvõtetes, nii et minu näopilt on seal nende andmebaasis ja siis nad helistasid ja pakkusid," seletas ta.

Soome filmitegija Taneli Mustonen ning stsenaristi Aleksi Hyvärineni kirjutatud film lubab olla verdtarretavalt õudne. "Filmi keskmes on pere, kes püüab oma elu üles ehitada Skandinaavia maakohas, aga taipavad peagi, et mõned saladused on nii kurjad, et neid peab lausa kaks korda matma," kirjeldab selle süžeed Bloody-Disgusting.

Austraalia näitleja Teresa Palmer, kes on tuntud filmidest nagu "Warm Bodies" ja "Hacksaw Ridge" ning draamasarjast "A Discovery of Witches", mängib noort ema, keda painab tema kaksikute vägivaldne surm.

Tegu on Mustoneni esimese ingliskeelse filmiga. Hyvärinen produtseerib filmi läbi Don Films ettevõtte. "See on tõsiselt õudne," sõnas Hyvärinen veebisaidile. "See on ka südantlõhestav ning samastust pakkuv lugu, mis tekitab vaatajates pingeid algusest lõpuni."