Estoni Kohver selgitab ausalt, miks 5MIINUSE looming on aastate jooksul vähem ropumaks muutunud

Aastatega on 5MIINUSE lugude sõnad läinud kasutajasõbralikumaks ning saatejuht uurib, kas tegu on poiste enda arenguga või oli see vajalik lüke, et kuulajaid juurde saada. "Mõlemat, ühest küljest tuli see enda seest, kaua sa ikka räägid mingitest lollidest asjadest. Sa väsid sellest ära. Kui palju sa tead neid vendi, kes on üle mingi vanuse ja panevad täiega rämmarit? Neid on ikka väga vähe ja nad reeglina töötavad Soomes," selgitab Kris.