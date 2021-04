Suri megahiti "Total Eclipse Of The Heart" autor Jim Steinman

Jim Steinmani vend Bill ütles esmaspäeval AP-le, et laulukirjutaja suri esmaspäeva neerupuudulikusesse, olles juba tükk aega haige olnud, vahendas BBC.

"Ma juba igatsen teda väga palju," lisas Bill.

Laulja Meat Loaf, kellega Steinman kirjutas oma suurimad hitid, jättis temaga hüvasti sõnadega: "Lenda, Jimmy, lenda."

Bonnie Tyler mäletas samuti lahkunud laulukirjutajat, öeldes, et ta on oma sõbra surma tõttu mustas masenduses. "Ta oli naljakas, lahke, toetav ja väga hooliv inimene. Maailm on tema muusika ja elu tõttu parem paik, aga lahkumise tõttu nüüd kehvem," kirjeldas Walesi laulja.

Tuntud oma ülespuhutud, ooperlike produktsioonide poolest, sai Steinman tuntuks 1977. aastal albumiga "Bat Out Of Hell". Rokk-ooperi stiilis albumil on peale kaaneloo sellised hitid nagu "You Took The Words Right Out Of My Mouth" ja "Two Out Of Three Ain't Bad". Sellest sai avaldamise järel üks enim müüdud albumeid maailmas, müües enam kui 50 miljonit koopiat.

Jim Steinman püüdis edasises karjääris seda albumit parandada ja üle lüüa, aga see ei tahtnud tal kuidagi õnnestuda. Ta tuli õige lähemale "Bat Out Of Hell" järjega 1993. aastal, millel olev "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)" sai megahitiks.

Steinman võitis hiljem Grammy Celine Dioni albumi eest "Falling Into You" ning töötas koos Andrew Lloyd Webberiga muusikali "Down The Wind" juures 1993. aastal.

"Bat Out Of Hell" sai ka kolmanda osa ning triloogia viidi 2017. aastal teatrilavale. Kõik laulud selles produktsioonis kirjutas just Steinman.

Kuigi mitmed kriitikud kritiseerisid tema ülevoolavat ja ekstravagantset stiili, siis ei lasknud Steinman end sellest häirida. "Kui sa ei lähe üle võlli, siis, kuidas sa tead, mis teiselpool asub?" olla ta kord öelnud.

Jim Steinman sai 2012. aastal koha laulukirjutajate kuulsuste hallis.