Brigitte Susanne Hunt senistest suhetest: mehed minu kõrval ei haara initsiatiivi

"Minu arust maskuliinsus ja pehmondus on sõnad, millele iga inimene on ise sisu ja väärtuse andnud. Millist naist, meest või üldsegi inimesi ma enda ümber soovin näha, on need, kellega mul on ühised väärtused. Asi, mida ma enda ümber olevate inimeste puhul hindan, on see, kui nad on vaimselt terved või tegelevad oma vaimse tervisega. Nad on heatahtlikud," lausub Hunt, mispeale suundub ta selle juurde, millised mehed talle meeldivad.