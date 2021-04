FOTO | Nii nunnu! Helen Randmets sai uue pereliikme

Helen Randmetsal on selja taga edukas artistikarjäär seitsmeteistkümne aasta eest lavad vallutanud populaarses Nexuse ridades. Õige pea pärast bändi lagunemist abiellus ta Reigo Randmetsaga, kellest on saanud edukas kinnisvaraarendaja. Neil on kolm poega: Roben Thor, Marlon Frei ja Joren Rei.