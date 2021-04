Uhke nimistu: EFTA tiitleid asub püüdma rekordarv kandidaate

“Mul on ääretult hea meel, et just juubeliaastal laekus konkursile rekordarv töid. Kuigi žürii jaoks teeb see parimatest parima leidmise kindlasti keerulisemaks, on suurepärane, et filmi- ja televaldkonnas käib niivõrd aktiivne töö. Eriti tänases olukorras, mil meelelahutus on piiratud, peame olema tänulikud meie filmi- ja teletegijatele, et nad endiselt näevad suurt vaeva selleks, et Eesti inimestel oleks, mida teleekraanilt ja kinolinalt vaadata. Soovin žüriile jõudu ja tänan kõiki tegijaid, kes oma tööd EFTA 2021 konkursile esitasid”, sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.