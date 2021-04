Silvia Ilves loodab ametikõrgendusele? Ilves: kui suvel töötan ja pingutan, on meil sügisel ERSOga parem koostöövõimalus

Kõnealust töölepingut ERSOga on pikendatud, kuid nüüd on võimalus uuteks väljakutseteks. Silvia selgitab, et uut inimest ei otsida konkreetselt tema kohale, vaid ERSO otsib eelkõige kontsertmeistrit:„See on parema palgaga, ning kui suvel töötan ja pingutan, on meil sügisel parem koostöövõimalus,“ sõnab ta.

Eilses artiklis selgitas ERSO peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts, kas Silvia Ilvese leping on lõppemas ja mis põhjustel. Nimelt on tõepoolest läbi saamas, aga mittepikendamise põhjused on juriidilised.

ERSO maine- ja kommunikatsioonijuht Kärt Ruubel selgitas, et ERSO muusikud töötavad kas tähtajalise või tähtajatu lepingu alusel ning on tavapärane, et osad tähtajalised lepingud lõpevad koos hooajaga. "Ajutiste lepingute arutelu on traditsiooniliselt märtsis, et töötajatele otsustest pikalt ette teada anda. Otsus sõltub muusiku senisest tööst orkestris ja orkestri edasistest plaanidest," selgitas ta.