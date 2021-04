VIDEO | Juba jälle! Suitsu kimunud Kruusimäe lõõritab Riigikogu puldis tuntud punkhitti ja lastelaulu

TARMO KRUUSIMÄE Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

Alles see oli, kui Riigikogu liige Tarmo Kruusimäe jäi kogu avalikkusele silma Riigikogu infotunnist. Nimelt lamas enda kõnelemise ajal mees voodis, kimus e-sigaretti ja kuulas lõbusat muusikat. Tundub, et lõbusa meeleolu on ta kaasa toonud ka Riigikokku kohapeale, tsiteerides ja lauldes kaht tuntud laulu.