Lauljanna Lea Dali Lion suri 47-aastasena

Lea sõnum oli järgmine: „Noh naljahambad, kuis te arvate, kas mina ja ülejäänud intensiivis olevad rasked COVIDi patsiendid on olemas? Vaata mind hoolega läbi minu elu, ma isegi pole väga kindel, et ma olemas olen. Aga kui mind pole, siis sind pole enam ammugi olemas. Lepime siis kokku, et oleme ikka kõik koos olemas. Ja oleme kõik kõigile toeks, see oleks nii nunnu. Ahjaa, väike selgitus ka, see leht on siin minu sõprade jaoks ja minu sõbrad on need, kellel puudub sisemine vajadus teisi vähendada. Aitäh!”