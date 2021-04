Lea Dali Lioni kunagine bändikaaslane: alles saime jutustada, naerda, teha ka nalja, nagu meil kombeks oli...

"Veel saime koos olla, rõõmu tunda, rääkida kõik oma jutud. Kuulda sinu imelist häält, tunda sinu imelist talenti. Alles saime jutustada, naerda, teha ka nalja nagu meil kombeks oli. Rääkida lõputult tunnetest, armastusest, elust. On raske uskuda, et elul on nii ootamatud teed," meenutab kunagine bändikaaslane.