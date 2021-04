Sotsiaalmeedias mälestatakse Lea Dali Lioni. Toomas Uibo: lahke sõna käis sinuga kogu aeg kaasas

"Mida kõike sai koos tehtud. Reisitud. Naerdud. Nutetud....

Ma ei oska midagi siia kirjutada. Sa ütlesid lõpus, et ei karda minna, et sa oled valmis... Ma ei uskunud sind, aga loodan südamest, et see nii oli.

Ilusat lendu, Lea, sa saidki Universumiga üheks...

Oh Jumal...."