Koomik Eric Andre arvas, et politsei oli tema vastu rassistlik, aga olukord päris selline polnud

Töö asjus Atlantas viibinud Eric Andre oli ainuke mustanahaline, kes järjekorras seisis, et lennuki peale minna. Siis aga tulid kaks tavariietes politsenikku tema juurde, palusid tal järjekorrast välja astuda ning kontrollisid, kas tal on narkootikumid kaasas, kirjutas TMZ.

"Ma tean, et see ei ole politsei, keda sa tahad oma lennujaama esindama," säutsus Eric Andre linnapeale.

Andre palub sotsiaalmeedias olla teistel inimestel ettevaatlik ning soovib lennujaama abil välja selgitada, kes need kaks politsenikku olid. Koomik lisas, et ta on intsidendist ka juba ma advokaatidega rääkinud.