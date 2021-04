Brainstormi solist koroonaviiruse põdemisest: ma ei kaotanud oma lõhna- ega maitsetaju

Kaupers tunnistas, et põdes ise koroonaviirust eelmise aasta lõpus ja seda väga leebes vormis, paar päeva kestnud palavikuga. "Ma ei kaotanud oma lõhna- ega maitsetaju."

"Kui tegelikult küsida, mida ma pandeemia ajal tegin, siis ma õppisin päris palju 3. klassis. Arons (Kaupersi poeg) käib 3. klassis ja peamiselt toimub kaugõpe. Minul ja mu naisel kulus päris palju aega. Jagamine on raske."

Brainstorm andis välja ka uut muusikat. Uue singli ja muusikavideo nimi on “Feels”. Video autoriks on animatsioonistuudio “HonkFu”. Animaatorid erinevatest maailmanurkadest töötasid selle Jaapani manga stiilis video kallal kaheksa kuud. Lisaks peategelastele on videos ka superkangelasteks saanud Brainstormi liikmed.

Laulu idee tuli Rootsi muusiku ja produtsendi Magnus Nilssoni poolt, kellega bänd on nüüdseks juba mitu aastat koostööd teinud. Tegemist on väga kaasaegse lauluga, mille refrään annab edasi vabaduse ja vabalangemise tunnet. Brainstormi poolt on see täiesti uutmoodi muusikaline eksperiment.

Brainstormi trummar Kaspars Roga räägib video inspiratsioonist: “Idee tuli minu igapäevaelust. Ühel päeval nägin oma tütre Lea mänguasjade hulgas nukku, kes istus ratastoolis. Mu esimene mõte oli: “Oh issand, millega ta mängib?!”, kuid mõistsin kohe, kui kitsarinnaline ja stereotüüpne see mõtteviis on. Mul oli tõsiselt piinlik. Video peategelane on ratastoolis tüdruk, kes kardab nii teisi inimesi kui elu üleüldiselt. Ta kardab, sest ta on teistsugune. Ma tahan inspireerida inimesi jätma oma eelarvamused ja hinnangud maha ning aktsepteerima maailma sellisena nagu see on – ja kõiki meid sealhulgas.”

Järgmised Brainstormi kontserdid toimuvad Venemaal, St Peterburgis (13. mail) ja Moskvas (14. ja 16. mail).