Eesti esimene voogedastus originaalsari toob kokku kohalikud tipud

"Kes tulistas Otto Müllerit?" lavastajaks on René Vilbre ning kirjutanud Birk Rohelend . Selles teevad kaasa Jaan Rekkor , Tambet Tuisk ja Märt Avandi ning seda näidatakse eksklusiivselt NENTi grupile kuuluvas Viaplay voogedastusplatvormis Eestis ning Balti riikides, kirjutas Deadline.

Romaanikirjanik Rohelend on autoriks oma 14. hooajal olevale " Padjaklubile ". Tema sulest pärinevad ka teleseriaal " Nurjatud tüdrukud " ning sarja "Elu keset linna" viimane hooaeg.

Uus seriaal räägib loo kuulsast ärimehest ning nõukogude liidu maadlustähest, kes tapeti tema 65. sünnipäeval. Uurijad küsitlevad ükshaaval tema kaheksat pereliiget ning järjest ja järjest paljastub mõjuvõimsa mehe, kes kord tappis paljaste kätega hundi, karm saladus. Igaühel on Otto Mülleri kohta lugu ja kõigil on motiiv.

NENt grupi sisuloome juht Filippa Wallestam sõnas: "See murranguline projekt näitab, millised ambitsioonid on Viaplayl seoses Eestiga. Tuues kokku parimad kohalikud talendid rääkima kõige olulisemaid lugusid, tahame me viia Eesti voogedastussisu teisele tasemele. "Kes tulistas Otto Müllerit?" annab targa, keeruka ning väga eestlastliku püandi klassikalisele krimiformaadile, mis paelub inimesi kõikjal."