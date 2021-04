Eesti Muusika Päevad saavad hoo sisse Genoomika Instituudist Tartus

Festivali otsestuudio asub Tartus, Aparaaditehases, kus kell 20 leiab aset ka festivali programmi avakontsert Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambli esituses. Festivali kunstiliste juhtide tervitussõnad jõuavad kuulajate-vaatajateni Tartu Ülikooli Genoomika Instituudist. Ülekannet avamisest saab vaadata EMP TV veebikanalilt, mis on leitav Eesti Muusika Päevade kodulehelt.

Publikul on võimalik osaleda festivali avamisel interaktiivselt, saates festivali kodulehe vahendusel korraldajatele küsimusi.

“Festivali avamiseks oleme valinud koha lähtuvalt selleaastasest teemast, milleks on DNA. Läheme külla Eesti ühte olulisemasse teadusasutusse, kus tipp-teadlased tegelevad nii kaasaegse inimese geneetilise mitmekesisuse uuringutega; kus asub nii Eesti geenivaramu kui ka uus genoomikat, evolutsiooni ja personaalmeditsiini ühendav teaduskeskus. Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud riikliku biopanga, millega on liitunud juba üle 200 000 eestimaalase ehk ligi 20% Eesti täisealisest elanikkonnast,” kommenteerib avamise kohavalikut festivali korraldusjuht Mari-Liis Rebane.