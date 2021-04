Lesestunud John Travolta paljastas, mida ta pärast abikaasa surma teada sai: see on väga isiklik

"Olen õppinud, et kellegi leinamine on väga isiklik tegevus," sõnas ta ning toonitas, et kõik teekonnad on erinevad. "Leinamine on individuaalne ja see võib olla tervendav, kui sa selle ise läbi elad," arvab näitleja.

"Kõige tähtsam, mida saate teha, et teist inimest leinas aidata, on lubada neil seda ise läbi elada ja mitte seda oma tunnetega raskendada. See on minu kogemus," kirjeldas staar.

Travolta, kes kasvatab nüüd üksi 10-aastast poega Benjamini ja hoolitseb 21-aastase tütre Ella üle, tunnistas, et ta kavatseb oma lapsi tulevikus tööalaselt aidata. Kui mitmed Hollywoodis tegutsevad lapsevanemad on öelnud, et nad tahavad, et järeltulijad ise pingutaksid, siis John on juba Ella karjäärile käe külge löönud.

"Ma tahan kindlustada oma laste tuleviku ning aidata neil teha seda, mida nad tahavad teha," selgitas ta.