Ellen DeGeneres taaskord suures skandaalis: "kanepijooke" ja kangeid ravimeid tarvitanud saatejuht istus autorooli

Jimmy Kimmeli jutusaadet külastanud DeGeneres selgitas, et ta oli märtsikuus ärganud ühel ööl üles ning leidnud oma abikaasa Portia de Rossi vannitoa põrandalt valudes. "Ta oigas valust. Ma tulin voodist välja ja nägin, et ta on neljakäpukil," meenutas DeGeneres.