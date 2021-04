Pavel Botšarov ehk Gameboy Tetris tunnistab: koostöölugude pakkumisi ma väga enam vastu ei võta

"Ma tegin neid eelmine ja üle-eelmine aasta juba nii palju," märkis Gameboy Tetris R2 "Hommikus!", et featuring lugudest on isu mõneks ajaks täis saanud.

"Ma üritan teha niimoodi, et ma saaksin teha rohkem varuks, et ma saaks pärast valida," seletas muusik ja lisas, et plaadifirmaga tehtud lepingu kohaselt peab ta iga kaheksa kuu tagant ühe loo ja video välja andma, ent ta ise usub, et tal on jaksu rohkemaks.