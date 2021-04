Üledoosi tõttu peaaegu elu kaotanud Demi Lovato paljastas, et ta ei olegi meelemürkidega lõpparvet teinud

Scanpix

2018. aasta suvel šokeeris meelelahutusmaailma uudis Demi Lovato üledoosist, mis endise teinistaari peaaegu hauda viis. Kuigi lauljatar on käinud mitmel võõrutusravil ja on oma võitlusest teinud ka dokumentaalseriaali, siis tuleb välja, et täielikult kaineks pole ta ikkagi saanud.