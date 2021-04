Curly Strings lõbusatest esinemistest: sõrmed külmusid, viiulisse lendas rummikokteili

"Ma olin just uue viiuli saanud ja ma mängisin ühel peol, kus oli väga palju noori inimesi, ja nad hakkasid nõudma "Labajalga". Mängisin neile viiulil üksi keset elutoa tuba "Labajalga" ja ühel hästi pikal poisil oli käes rummikoks. Ta oli tõstnud selle rummikoksi endale pea kohale, et ikka saaks edasi tantsida. Ühel hetkel see lendas mulle viiuli sisse ja ma kallasin sealt seda rummi cola'ga välja," meenutas Talsi R2 "Hommikus! ja lisas, et siis ikkagi kleepumise tõttu pilli mõnda aega mängida ei saanud.