KUUM KLÕPS | Oh Khloe, miks? Töötlemata pildiga vahele jäänud Kardashian tuunis nüüd oma keha tundmatuseni

36-aastane Kardashian põhjendas toona oma õigust sellega, et teda on eluaeg peetud oma perekonna koledaks õeks ning tema kehakaal on olnud hambus miljonitel jälgijatel. Tõsielustaar üritas töötlemata fotot interneti avarustest kustutada, kuid tulutult.

Värskest Instagrami postitusest selgub, et Khloe kavatseb ka edaspidi oma vihkajaid õrritada ületöödeldud fotodega. Nüüd näitab ta oma peput, mis on ilma ühegi iluveata ja silmnähtavalt tuunitud perfektsemaks. Kuigi kõigi silmad lähevad värskel fotol tema tagumikule, siis postituse pealkirjast selgub, et tegelikult reklaamitakse sellega kingi, mis tal jalas on.