Ansambli Bay City Rollers laulja suri vaid 65-aastaselt

Uudise avalikustas McKeowni endine mänedžer John McLaughlin, kes aitas mehel teha kuus aastat tagasi comebacki meelelahutusmaailmas. "Ma olen väga kurb ja šokeeritud ning samad tunded on ka tema naisel Keikol. Ta on täiesti murtud ning tema oli see, kes helistas mulle Lesi telefonist, et teatada uudisest. Ma võtsin kõne vastu ja arvasin, et Les tahab vestelda," kirjeldab McLaughlin.