Eleryn Tiit oma elu kõige hirmsamast kontserdist: ma ei mäleta sellest mitte midagi, ma olin kuskil kosmoses...

Küsimusele, kas 2 Quick Starti bäkina laulab "Neiu mustas kleidis" kõrget kohta, kas Rahel või Eleryn, vastas Inga peaaegu õigesti. Eleryn meenutas, kui ta pidi antud kohta esimest korda elus laivis laulma, oli ta nii hirmul, et ei mäleta antud keikast enam midagi. "See oli minu kui muusiku jaoks murdepunkt, pärast seda tundsin, et saan kõike teha!" teatas Tiit.