KLÕPS | Teresa Palmeri kõrval teeb soomlaste õudusfilmis kaasa ka tuntud eestlane

Kui algselt oli plaanis õudusfilm filmida nii Soomes kui Eestis, aga kuna koroonaviiruse piirangute tõttu ei ole kahe riigi vahel reisimine võimalik, siis tehakse kogu film siin. Võtted algasid märtsis alguses Viljandis ning 15. aprillist toimuvad need Tallinnas, kus need ka plaanide kohaselt 30. aprillil lõppevad.

Soome filmitegija Taneli Mustonen ning stsenaristi Aleksi Hyvärineni kirjutatud film lubab olla verdtarretavalt õudne. "Filmi keskmes on pere, kes püüab oma elu üles ehitada Skandinaavia maakohas, aga taipavad peagi, et mõned saladused on nii kurjad, et neid peab lausa kaks korda matma," kirjeldab selle süžeed Bloody-Disgusting.

Austraalia näitleja Teresa Palmer, kes on tuntud filmidest nagu "Warm Bodies" ja " Hacksaw Ridge " ning draamasarjast "A Discovery of Witches", mängib noort ema, keda painab tema kaksikute vägivaldne surm.

Tegu on Mustoneni esimese ingliskeelse filmiga. Hyvärinen produtseerib filmi läbi Don Films ettevõtte. "See on tõsiselt õudne," sõnas Hyvärinen veebisaidile. "See on ka südantlõhestav ning samastust pakkuv lugu, mis tekitab vaatajates pingeid algusest lõpuni."