Tom Jones lahkunud abikaasast: ta ei tahtnud, et koos temaga sureksin

Alates tänasest saab kuulata Tom Jonesi uut albumit "Surrounded by Time", mis on järjekorras küll juba 41., kuid esimesega viie aasta jooksul. Ta tegi abikaasa Linda surma järel 2016. aastal muusikast viie aastase pausi, aga on nüüd tagasi.

"Kui ma kuulsin, et ta on haige, siis tühistasin ma poolelioleva tuuri ning külastasin teda Los Angelese haiglas. Ma ütlesin talle, et ma ei ole kindel, kas ma enam laulda suudan," rääkis Jones, kes elas koos Lindaga alates 1974. aastast Los Angeleses, kuid kolis pärast naise surma tagasi UKsse.