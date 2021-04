VIDEO | Curly Strings avaldas uue muusikavideo, mille keskmes on lõbus suguvõsa kokkutulek

Curly Stringsi solist Eeva Talsi räägib: "Laulu tegemisel saime inspiratsiooni omaenda kõige värvikamatest sugulastest ning siin videos saavadki nad kõik peolaua taga kokku. Usun, et inimestel on videot vaadates palju äratundmisrõõmu." Ansambli kitarrist ja video produtsent Jaan Jaago lisab: "Kui algselt soovisime videosse kaasata hulga erinevaid inimesi, siis loomulikult tänases viiruse leviku olukorras me seda ette ei võtnud. Selle asemel kehastusime Curly Stringsi liikmetega grimmi- ja kostüümikunsti abil ise ümber erinevateks karakteriteks ning tulemus sai selle võrra hoopis põnevam ja lõbusam, ühtlasi saime ka palju endi kohta teada - näiteks milline näeb välja 100-aastane mina või suunamudija-Eeva?"