Seidi Voogre sattus taas kooliülesandesse: teadsin, et need pildid jäävad mind igaveseks kummitama

"Tsau, kui sa mu kodutöös, siis see on kõige parem kodutöö, mis ma saanud," kirjutas fänn Seidile.

"Rannamaja" ja selle jätkus "Raju reede" kaasa teinud Seidi vastas: "Ma teadsin, et need pildid kummitavad mind igavesti."

Foto: Instagram

Ta viitas 7. veebruaril jagatud pildile, kus ta on põhikooli tüdrukuna riietatud rahvariietesse. Kui uurida Seidilt, millise kihelkonna rahvariietega tegu on, vastab Voogre, et need on Anseküla rahvariided. Tema ise on pärit Saaremalt väikelinnast nimega Salme.

See ei ole sugugi esimene kord, kui Seidi kooliülesandesse jõudis. Ei ole üllatus, et teleekraanil ning sotsiaalmeedias toimuv võib mõjutada ühiskonnas toimuvat laiemalt. Selle üks ehedaid näiteid on, et üks matemaatikaõpetaja otsustas protsentülesande lahendamisel kasutada Seidi ja Adaga juhtunut.

"Harjutage! Ada ja Seidi võimalused juhtida TV3 saadet "Duubel" on pärast skandaali Adal 20%, Seidil aga 15%." Küsimusele järgnesid mõned vastusevariandid, mis õpilased pidid siis välja arvutama.

Ülesannet teistega jaganud kasutaja leiab, et tegu on tõepoolest aktuaalse teemaga. "Hakkad eksami jaoks õppima ja õpetaja on stuudiumisse saatnud materjali. Väga aktuaalne, peaks mainima," kirjutati postituse juurde, kuhu olid lisatud ka asjaosalised ise.

Seidi jagas hiljem postitust ka enda Instagramis.

Foto: Instagram