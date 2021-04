FOTOD | Uskumatu! 63aastane Sharon Stone näeb välja nagu 30aastane sekspomm

Näitleja Sharon Stone kirjeldas oma memuaarides "The Beauty of Living Twice", et tema skandaalne filmistseen tekkis pettuse tõttu.

"Nii nägin esimest korda kaadrit oma vagiinast. Mulle öeldi, et teised inimesed ei näe midagi. "Mul on lihtsalt vaja, et sa võtaksid oma aluspüksid ära, kuna valge värv peegeldab valgust nii, et vaataja teab, et sul on aluspüksid jalas." Nii mulle seletati," kirjeldas Sharon olukorda.