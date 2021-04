Kertu Jukkumi omapärane kogemus rannas: vaatan, kurat, polegi naine!

Kertu Jukkum jagas teisipäeval Facebookis põnevat kogemust, kus ta alguses avastas, et teda jälgib end rahuldav mees ja siis, et tema kõrval peesitanud partner polnudki see, kelleks ta teda pidas.

"Hoidsin naabri ligi. Mitte, et ma kardaks, aga mugavam ikka. Järsku tundub, et temagi ujub nagu aina lähemale. "Kardab vist," mõtlen endamisi. Siis vaatan, kurat, polegi naine!"

"Võib-olla ta kunagi oli naine või tahab saada naiseks. Aga need karvased jalad on raudselt mehe omad! Tegelikult olengi juba liiga pruun," leiab Kertu, et nüüd on aeg koju tulla.