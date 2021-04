Märt Avandi taandub Pardiralli korraldamisest: see toimib suurepäraselt ka ilma minuta

"Esiteks on meie liit kasvanud nii suureks ja tugevaks ja Pardiralli on nii tugev märk, et minu isik või nägu ei anna sellele enam midagi juurde ega võta ära. Aga ta toimib kindlasti suurepäraselt ka ilma minu kohaloluta. Me mõtlesime, et aeg on ümber ja laseme Pardirallil toimetada ilma meieta," ütles Märt Avandi "Ringvaates".