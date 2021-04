Margus Tsahkna meenutab elu IRLis: erakonnakoosolekud taandusid aruteluni, kas homod on inimesed ning kas naised tohivad aborti teha või ei

Esmaspäevased koosolekud võisid taanduda aruteluni, kas homod on inimesed või ei ole, kas naised tohivad teha aborti või ei ja miks EKRE on nii populaarne ja miks IRL ei ole. See ei ole see, mille pärast mina Mart Laari kutsel kunagi poliitikasse läksin. Maailm koosnebki inimestest, kellel on erinevad arvamused, aga minu küsimus endale oli: kas jätangi end sundolukorda? Esialgu kannatad valu ära, mis tekib, kui oma põhimõtete vastu lähed. Kannatad lootuses, et valu läheb ise üle. Aga ei lähe. Ühte olen ma enda kohta õppinud – mulle ei sobi üldse sundolukorrad, kus mu vabadus tegutseda on piiratud. Inimene peab elama, mõtlema ja tegutsema vabalt. Ja Isamaa valis oma suuna, mina enda oma.