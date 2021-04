Lea Dali Lionist erilised pildid teinud fotograaf: ma olen väga kurb ja vaikset viisi ka pettunud fotode kasutamise pärast

"Ma arvan, et kellelegi teile ei ole jäänud märkamata, nii meedias kui tuntud inimeste poolt kasutatavat mustvalget pilti Lea’st, mille ma avalikustasin eelmisel aastal koos oma raami ja logoga ja kuna Lea on pildil märgitud siis on see leitav ka tema isiklikult FB lehelt koos pildi taustalooga, mis ilmub sinna küll läbi minu fotolehe. Paari päeva jooksul on pilt mulle erinevates kohtades ette jooksnud nii meedias kui inimeste isiklikel lehtedel, kus seda kasutatakse oma suva järgi lõigates ja muutes ning samuti enamus kordadel kasutamata juures viidet, kelle poolt pilt on tehtud, isegi kui pildi all ääres on toodud ära fotograafi nimi logol on see paigutusega tehtud nii, et seda näha pole. Veel kummalisem, et pildi alla on osades kohtades pandud päritolu: erakogu. Mind ümbritsevad inimesed ütlevad, et nägid mu pilti aga kummaline, et pildi juures polnud ära märgitud autorit, kes teavad, et see on kohustuslik," jätkab ta.