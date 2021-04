Sõbrannad Silvi Vraidi pangaarve tühjendanud armastatust: ta jättis alguses täitsa sümpaatse mulje, aga...

„Ta jättis mulle alguses täitsa sümpaatse mulje, aga pärast sa ütlesid mulle, et see on üks kahtlane noormees,“ meenutab Tiiu, kes väikese arupidamise järel tundis samuti Silvi armastatu suhtes kummalist tõrget. Hiljem selgus, et too mees oli tühjendanud kogu Silvi pangaarve ning laulja oli kallima mahitusel tuttavatelt veel suuri summasid võlgugi võtnud.