Skandaalse pulmamängu korraldanud Buduaar: kõik süüdistused ja spekulatsioonid on alusetud

Mitmed mängus osalenud finalistid tunnistasid, et teadsid juba algusest peale, kes mängu võidavad: "Minu ja kaaslase seisukoht oli kohe algselt selge, et võidavad Kaisa ja tema kaaslane. Põhjuseks just see, et Kaisa on avaliku elu tegelane ja nii tema fännibaas (Instagramis pea 15 tuh. jälgijat) kui ka tutvusringkond on suured. Nii teistel finalistidel kui ka meil ei ole sponsoreid, et panna välja megaauhindu, mida just Kaisa tegi," rääkis finalist.